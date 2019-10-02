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Композитор попал в больницу из-за проблем со здоровьем и долгое время проходил лечение в одной из клиник в Тбилиси. Точная причина смерти музыканта пока не сообщается.

Гия Канчели родился 10 августа 1935 года в Тифлисе (сейчас Тбилиси — прим. ред.). Сначала он окончил музыкальную школу, а затем получил геологическое образование. Позже поступил в консерваторию, где в 1970 году стал преподавателем.

За годы своей творческой деятельности Канчели написал несколько симфоний и за четвертую удостоился Государственной премии СССР. Кроме того, композитор был советским народным артистом и лауреатом Государственной премии Грузии.

В 1991 году Канчели переехал жить в Германию, а через четыре года уехал в Бельгию.

Музыкант стал известен не только своими симфониями, но и композициями к фильмам и спектаклям. Наиболее популярными являются ленты «Мимино» и «Кин-дза-дза».