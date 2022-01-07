Умер голливудский актер Сидни Пуатье

Ушел из жизни голливудский актер Сидни Пуатье. Он стал первым темнокожим мужчиной, удостоившимся «Оскара». О смерти актера сообщил телеканал Sky News со ссылкой на чиновника в багамском правительстве.

Артист скончался в возрасте 94 лет. Причину смерти собеседник телеканала раскрывать не стал.

За годы своей творческой карьеры Пуатье успел сняться в десятках фильмов и телешоу. Самыми кассовыми среди его работ стали такие ленты, как «Душной южной ночью», «Учителю, с любовью» и «Угадай, кто придет к обеду?».

В 1964 году актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Полевые лилии». Он стал первым темнокожим актером, которому удалось стать обладателем этой награды. В 1974 году Пуатье посвятили в рыцари, а затем экс-президент США Барак Обама вручил ему высшую гражданскую награду страны - Президентскую медаль свободы.

«Своими новаторскими ролями и исключительным талантом Сидни Пуатье олицетворяет достоинство и изящество, раскрывая силу фильмов, сближающих нас. Он также открыл двери для поколения актеров. Мишель и я выражаем нашу любовь его семье и легиону поклонников», — написал Обама в Twitter.

Пуатье также входил в совет директоров Walt Disney Company. Свои соболезнования в связи с его смертью выразил бывший президент компании Роберт Айгер.

«Сидни Пуатье был самым достойным человеком, которого я когда-либо встречал. Высокий, нежный, страстный, смелый, добрый, совершенно особенный», — отметил он в соцсети.

Актер был связан не только с кино, он работал дипломатом, занимая пост багамского посла в Японии, сообщил RT.