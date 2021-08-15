Умер главный муфтий Узбекистана

В воскресенье стало известно о смерти председателя Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главного муфтия страны Усмонхона Алимова. Ему был 71 год. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале.

Смерть наступила во время лечения от легочного и сосудистого заболеваний в Москве.

«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», — говорится в сообщении.

Этим летом в СМИ появилась информация, что главный муфтий находится в критическом состоянии. Тогда в ведомстве заявили, что состояние Алимова стабильное, а лечение легочного и сосудистого заболевания проводят квалифицированные специалисты в Москве.

Алимов — узбекский религиозный деятель и богослов, председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий. Возглавлял УМУ с 2006 года. С 1987 по 2000 год работал имамом в мечети Имама аль-Бухари в городе Пайарык в Узбекистане.