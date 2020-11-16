Умер глава сирийского МИД Валид Муаллем

В Сирии скончался глава МИД страны Валид Муаллем. Министру иностранных дел и по делам эмигрантов было 79 лет.

Муаллем ушел из жизни в ночь на 16 ноября, сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийское внешнеполитическое ведомство.

В МИД страны выразили соболезнования родным и близким в связи с кончиной. Причина его смерти не указана.

Валид Муаллем стоял во главе министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии с 2006 года. Его политическая карьера началась в 1964 году. Муаллем занимал разные должности в дипломатических ведомствах страны, служил в миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании. В разное время был послом Сирии в США и Румынии, выпустил несколько трудов по истории родного государства.