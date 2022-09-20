Умер глава одной из трех политических партий Северной Кореи | 360°

Все новости

Спецоперация

20 сентября 2022, 06:44

Пентагон отказался отдать ВСУ свои истребители F-16

Спецоперация

20 сентября 2022, 06:20

Эрдоган призвал Украину пойти навстречу России

Реклама

Происшествия

20 сентября 2022, 05:54

Подростки на Сахалине организовали подпольные бои без правил — СМИ

Важное

20 сентября 2022, 05:51

Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского в Турции

Мир

20 сентября 2022, 05:36

Умер глава одной из трех политических партий Северной Кореи

Общество

20 сентября 2022, 05:21

Туристический сбор предложили распространить на все регионы России

Общество

20 сентября 2022, 05:03

Вильфанд объяснил, можно ли было предсказать смерч в Курске

Мир

20 сентября 2022, 04:50

Итальянцы спели «Катюшу» в поддержку России

Мир

20 сентября 2022, 04:43

Более миллиона человек остались без электричества из-за мощного землетрясения в Мексике

Мир

20 сентября 2022, 05:36

Умер глава одной из трех политических партий Северной Кореи

ЦТАК: умер глава Центрального комитета Социал-демократической партии КНДР Пак Ен Ир

Читать 360tv в

Умер заместитель председателя президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР и глава Центрального комитета Социал-демократической партии Пак Ен Ир, сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын 19 сентября направил венок к могиле политического деятеля, его возложили в тот же день. В ЦТАК отметили, что Пак Ен Ир отличался любовью к Родине и боролся за ее развитие, независимость и процветание.

Реклама

Социал-демократическая партия Кореи была создана в 1945 году, она контролируется правящей Трудовой партией Кореи. Организация является одной из трех официальных партий республики.

Реклама

Пак Ен Ир родился в 1966 году, за свою карьеру он принял участие во многих важных переговорах. В 2018 году он сопровождал Ким Чен Ына на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Пост замглавы северокорейского парламента Пак Ен Ир занимал с лета 2019 года.

КНДР

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама