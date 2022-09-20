Умер глава одной из трех политических партий Северной Кореи | 360°

Мир 20 сентября 2022, 05:36 Поделиться Telegram

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Viber Умер глава одной из трех политических партий Северной Кореи ЦТАК: умер глава Центрального комитета Социал-демократической партии КНДР Пак Ен Ир РИА "Новости"

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Умер заместитель председателя президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР и глава Центрального комитета Социал-демократической партии Пак Ен Ир, сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын 19 сентября направил венок к могиле политического деятеля, его возложили в тот же день. В ЦТАК отметили, что Пак Ен Ир отличался любовью к Родине и боролся за ее развитие, независимость и процветание.

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Социал-демократическая партия Кореи была создана в 1945 году, она контролируется правящей Трудовой партией Кореи. Организация является одной из трех официальных партий республики.

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Пак Ен Ир родился в 1966 году, за свою карьеру он принял участие во многих важных переговорах. В 2018 году он сопровождал Ким Чен Ына на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Пост замглавы северокорейского парламента Пак Ен Ир занимал с лета 2019 года.

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