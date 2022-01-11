Умер глава Европарламента Давид-Мария Сассоли

Глава Европарламента Давид-Мария Сассоли скончался в Италии в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24.

По его словам, политик и журналист умер в онкологическом центре города Авиано в 01:15 (03:15 по московскому времени).

Сассоли госпитализировали 26 декабря 2021 года. Его положили в больницу в связи из-за проблем с иммунной системой, о чем также доложил его представитель. Об этом написаломестное издание Corriere della Sera. В связи с ухудшением здоровья вся официальная деятельность политика была временно прекращена.

В декабре председатель Европарламента объявил, что не собирается больше выдвигаться на пост главы ЕП. Ранее Сассоли уже госпитализировали в прошедшем сентябре. Тогда поводом для беспокойства врачей стали проблемы с легкими.

Сасолли родился 30 мая 1956 года. Он начинал свою карьеру как журналист, сотрудничал с римским изданием Il Giorno, в 1990-х работал в RAI как специальный корреспондент канала TG3. Стал членом Европарламента в 2009 году, спустя 10 лет его избрали председателем ЕП.