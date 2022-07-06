Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо умер на 64-м году жизни. О его смерти сообщил в Twitter глава национальной нефтекомпании Нигерии (NNPC) Меле Кьяри.

По данным Кьяри, Баркиндо скончался минувшей ночью. Причины он не уточнил.

Баркиндо более 20 лет работал в Нигерийской национальной нефтяной корпорации. Был главой ее представительства в Лондоне, занимал пост управляющего и исполнительного директора по вопросам торговли нефтью и газом. С 2009 года по 2010 год он был управляющим директором NNPC.

В ОПЕК Баркиндо начинал работать сначала в качестве члена делегации Нигерии, с 1993–2008 год был представителем Нигерии в этой организации. В дальнейшем на протяжении 15 лет Баркиндо входил в экономическую комиссии ОПЕК от Нигерии.

Свою деятельность на посту генерального секретаря ОПЕК начал 1 августа 2016 года.