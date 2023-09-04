Мир 04 сентября 2023, 21:34 Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл Rolling Stone: экс-вокалист Smash Mouth Стив Харвелл умер в возрасте 56 лет unsplash.com

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Лидер американской рок-группы Smash Mouth Стивен Харвелл умер на 57-м году жизни. Об этом журналу Rolling Stone сообщил менеджер коллектива Роберт Хейс.

Музыкант скончался в своем доме в городе Бойсе штата Айдахо. Он ушел из жизни в окружении родственников и друзей. Причиной смерти стала печеночная недостаточность, рассказал Хейс. По его словам, Харвелл ушел из жизни «мирно и комфортно».

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«Наследие Стива будет жить в музыке», — добавил менеджер группы.

Музыканты Стивен Харвелл, Грег Камп и Пол де Лисл основали Smash Mouth в 1994 году. Участники группы были номинированы на премию «Грэмми». Их композиции звучали в кино и на телевидении, в том числе в мультфильме «Шрек».

В этот же день, 4 сентября, стало известно о смерти советского и украинского актера Юрия Потапенко, который снимался в сериалах «Мажор» и «Возвращение Мухтара». Артисту было 58 лет, сообщал RT.