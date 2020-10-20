Умер фронтмен британской рок-группы The Outfield Тони Льюис

Как сообщила газета Mirror, группа The Outfield была создана в 1984 году. Наибольшую славу музыкантам принесла песня Your Love, занявшая шестую строчку хит-парада Billboard Hot 100.

Дебютный альбом группы Play Deep (1975) трижды стал платиновым, в США были проданы три миллиона его копий. Второй альбом Bangin (1987) стал золотым. Всего группа выпустила девять альбомов. Последний Replay вышел в 2011 году.

В 2018 году Льюис выпустил сольный альбом Out of Darkness. До последнего времени музыкант жил в своем доме в окрестностях Лондона с женой Кэрол. У него были двое дочерей и трое внуков.