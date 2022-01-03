Умер французский телеведущий Игорь Богданов. Он пережил брата-близнеца на шесть дней

Дуэт звезд французского телевидения братьев-близнецов Богдановых окончательно распался. В понедельник, 3 января, стало известно о смерти Игоря Богданова, который пережил своего брата на шесть дней. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на его агента.

Первый брат Григорий скончался в конце декабря прошлого года от коронавирусной инфекции.

«В мире и любви, окруженный детьми и семьей, Игорь Богданов ушел на свет в понедельник 3 января 2022 года», — говорится в сообщении родственников телеведущего, который предоставил его агент.

В отличие от своего бездетного брата, Игорь Богданов был отцом шестерых детей от трех разных женщин: актрис Женевьев Град, Людмилы д’Ультремон и писательницы Амели де Бурбон-Парм.

Игорь и Григорий Богдановы родились во Франции в семье русского художника. Близнецы с детства увлекались точными науками. Они прославились во Франции после запуска своего научно-популярного шоу «Время X», которое выходило с 1979 года. В статусе звезд телевидения они стали главными популяризаторами науки во Франции. Их научные книги расходились многомиллионными тиражами.

Оба брата стали докторами наук. Григорий выбрал сферой своей научной работы математику, а Игорь — физику. В интернете братья прославились благодаря пластическим операциям, которые полностью изменили их внешность.