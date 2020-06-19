Умер французский петух Морис, который выиграл суд

Петух Морис из Франции умер в возрасте шести лет. Эта печальная новость пришла из департамента Приморская Шаранта. О Морисе заговорили после того, как суд разрешил ему кукарекать рано утром.

Его хозяйка Мориса Корин Фессо рассказала, что он скончался в начале мая. Причиной стал острый ринит. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

«Это разбило мне сердце. Мы купили нового петуха и назвали его тоже Морисом, он поет так же хорошо. Но он никогда не будет нашим Морисом», — заявила Фессо.

Она добавила, что все это время не решалась рассказать о смерти питомца.

«Газета.ru» напомнила, что несколько лет назад пожилые соседи обратились в суд. По их словам, кукареканье Мориса не давало им выспаться. Их адвокаты потребовали заплатить Корин одну тысячу евро в качестве компенсации.

Противники Фессо создали две петиции, которые подписали 155 тысяч человек. Первое заседание по этому делу прошло в июле 2019 года. На него не пришли ни заявители, ни хозяйка громкой птицы. Уже в сентябре того же года суд французской коммуны Рошфор отклонил иск. Таким образом петуху официально разрешили кричать с самого раннего утра.