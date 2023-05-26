Мир 26 мая 2023, 00:19 Умер французский исполнитель Жан-Луи Мюра Le Point: французский певец Жан-Луи Мюра умер за день до выхода сборника лучших песен Викимедиа

Читать 360tv в

Французский поэт, композитор и исполнитель собственных песен Жан-Луи Мюра умер в возрасте 71 года, не дожив всего один день до выхода своего сборника из 20 лучших произведений. Об этом сообщила газета Le Point.

Музыкант умер в своем собственном доме в южной провинции Оверни, где он прожил большую часть своей жизни.

Реклама

Настоящее имя музыканта Жан-Луи Берго. Он увлекался музыкой с детства и ходил в студию духовых инструментов. Свой творческий путь он начал в рок-группе Clara, которую основал вместе с друзьями. Но после распада он начал сольную карьеру с пластинки с умышленно провокационным названием «Убей себя. Люди мертвы».

Мировая известность пришла к нему после дуэта с Милен Фармер песня «Сожаления» (Regrets) знакома очень многим.

Творчество Жан-Луи Мюра так и не смогли отнести к единому жанру. Музыкант оказался слишком разным и не попадающим в рамки музыкального ландшафта. При этом многие отмечали, что тексты его песен были не менее важнее, чем музыка, поэтому его называли «уникальным поэтом французской песни».