Умер французский экономист Бернар Лозе

На 76-м году из жизни ушел вице-президент ассоциации «Франко-российский диалог», французский общественный деятель и экономист Бернар Лозе. Об этом сообщил ТАСС.

«Бернар Лозе посвятил многие годы своей жизни развитию связей с Россией… Его смерть для нас стала огромной утратой», — цитирует генерального секретаря организации Ирину Дюбуа сайт kp.ru.

Она напомнила, что Лозе стоял у истоков «Франко-российского диалога», который создали в 2004 году. Ранее он занимал пост сопредседателя Генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».