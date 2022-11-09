Умер финансовый советник Елизаветы II Эвелин де Ротшильд | 360°

Мир 09 ноября 2022, 04:56 Умер финансовый советник Елизаветы II Эвелин де Ротшильд The New York Times: член банковской империи Эвелин де Ротшильд умер в возрасте 91 года Pxhere

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Член банковской империи Ротшильдов, британский банкир Эвелин де Ротшильд скончался на 92 году жизни. Об этом сообщила The New York Times.

Смерть банкира подтвердил семейный архив Ротшильдов. О причинах его ухода из жизни пока не сообщается. Известно только, что он умер в понедельник, 7 ноября.

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Эвелин де Ротшильд поддерживал тесные связи с правительством Великобритании, СМИ, а также финансовыми и деловыми кругами. Он был председателем The Economist и директором газетной группы лорда Бивербрука, также Эвелин де Ротшильд председательствовал в Британской ассоциации коммерческих банков и фондовых бирж. Помимо этого, он известен тем, что был финансовым советником королевы Елизаветы II. В 1989 году она посвятила Эвелина де Ротшильда в рыцари.

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Банкир также был ректором Лондонской школы экономики и политических наук, активным меценатом и спонсором некоторых благотворительных организаций.

Семья Ротшильдов является богатейшими людьми планеты. Их состояние исчисляется в триллионах долларов. «360» разбирался, как им удалось сколотить такое состояние и где в рассказах о них правда, а где мифы.