Мир 05 июня 2023, 22:30 Умер экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен CBS News: скончался бывший сотрудник ФБР и советский разведчик Роберт Ханссен Freepik

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Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и советский разведчик Роберт Ханссен скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По данным Федерального бюро тюрем США, Ханссена обнаружили мертвым в тюремной камере утром 5 июня. Сотрудники тюрьмы обратили внимание, что экс-сотрудник ФБР не отвечал им из камеры. После того, как к Ханссену попали медики, им оставалась лишь констатировать смерть.

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Роберт Ханссен попал под арест в 2001 году. Согласно данным следствия, он передавал СССР данные об американской электронной разведке с 1985 года, а также информировал о сотрудниках КГБ, которые работали на американцев в качестве двойных агентов.

Экс-агента ФБР Роберта Ханссена получил пожизненное заключение за шпионаж в пользу России. Он отбывал срок в федеральной тюрьме во Флоренции, штат Колорадо.