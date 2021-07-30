Умер экс-сенатор Мичигана Карл Левин. Он призывал к секторальным санкциям против России

В пятницу, 30 июля, стало известно о смерти бывшего сенатора от штата Мичиган Карла Левина. Он также занимал должность председателя комитета сената США по вооруженным силам. Ему было 87 лет.

О кончине Левина сообщила пресс-служба Центра Левина при школе права Университета Уэйна в штате Мичиган.

«С глубоким прискорбием и тяжестью на сердце семья Левин и Центр Левина при школе права Университета Уэйна сообщают о кончине сенатора Карла Левина, горячо любимого мужа, отца, деда, брата и дяди, а также пожизненного государственного служащего», — процитировало РИА «Новости» заявление.

Левин был членом Демократической партии США. Он проработал сенатором 36 лет, 10 из которых был председателем комитета по вооруженным силам. Политик вышел на пенсию в 2015 году.

Левин в 2014 году призывал президента Барака Обаму ввести новые санкции в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов экономики России, а также рассмотреть возможность признания самопровозглашенной Донецкой народной республики террористической организацией.