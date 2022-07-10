Умер экс-президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес

Бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес ушел из жизни в возрасте 100 лет. О его смерти сообщил глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«От имени правительства Мексики я выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям Луиса Эчеверрии Альвареса, президента Мексики в течение шестилетнего срока с 1970 по 1976 год», — написал лидер страны в соцсети.

Согласно информации журналистов, политик скончался в своем доме в Куэрнаваке, штат Морелос. Причины его смерти пока не сообщались.

Луис Эчеверрия Альварес родился 17 января 1922 года в Мексике. Окончил факультет права в Национальном автономном университете. После получения диплома несколько лет работал преподавателем. Свою политическую карьеру Эчеверрия Альварес сделал карьеру в Институционно-революционной партии Мексики.

Президентом он стал в 1970 году. Его правление оценивали неоднозначно, так как вместе с экономическими успехами были и обвинения в авторитаризме. Эчеверрия Альварес больше всего запомнился борьбой с рок-музыкой. Он запретил концерты и трансляцию рока по радио, но после завершения его президентства все запреты сняли.