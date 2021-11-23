Умер экс-президент Южной Кореи

Чон Ду Хван, ставший президентом Южной Кореи в результате военного переворота в 1979 году, скончался утром во вторник, 23 ноября, в своем доме на западе Сеула. Об этом написал сайт kp.ru.

По данным из СМИ, бывший глава республики страдал многочисленными хроническими заболеваниями. На момент смерти ему было 90 лет.

Чон Ду Хван руководил Южной Кореей до 1988 года. Во время его правления произошло восстание в городе Кванджу, которое было жестко подавлено. По некоторым данным, во время него погибли от 200 до 2000 человек.

В 1996 году бывший лидер был приговорен к пожизненному заключению, однако через некоторое время его помиловали и отпустили.