Умер экс-президент футбольного клуба «Марсель» и бывший владелец Adidas Бернар Тапи

Французский предприниматель и политик Бернар Тапи скончался в Париже на 79-м году жизни. В разные годы он был депутатом Европарламента, руководил футбольным клубом «Марсель» и владел фирмой Adidas. О смерти бизнесмена сообщил телеканал BFM.

Сообщается, что 78-летний предприниматель Бернар Тапи с 2017 года боролся с онкологическим заболеванием. Его родственники подтвердили, что он умер дома в кругу своей семьи.

О дате и месте прощания пока нет информации, но известно, что сам Тапи хотел быть похороненным в Марселе.

С этим городом связаны одни из лучших лет жизни французского предпринимателя. В 1986 году он стал президентом местного футбольного клуба, и за восемь лет «Марсель» четырежды побеждал в национальном чемпионате, а также выиграл Лигу чемпионов в 1993 году. С 1990 по 1993 год Тапи владел компанией Adidas.

Кроме этого, Бернар Тапи был депутатом Европарламента и работал в правительстве Франции. В честь памяти Тапи возле домашнего стадиона «Марселя» была установлена фотография экс-президента клуба.

О своем заболевании Тапи сообщил в 2017 году. Он говорил, что не боится смерти.