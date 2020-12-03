Умер экс-президент Франции Жискар д’Эстен

14 сентября его госпитализировали в больницу Жоржа Помпиду в Париже с «легкой инфекцией легких». В середине ноября стало известно, что политика снова забрали в госпиталь, на этот раз в городе Тур в кардиологическое отделение, отмечают журналисты.

Жискар д’Эстен был 20-м президентом Франции. Он занимал свой пост в 1974–1981 годах. Родился он в Германии — в городе Кобленц.

Во время его правления Франция постепенно начала возвращаться в структуры НАТО. Именно правительство д’Эстена поддержало развертывание в Европе американских ракет средней и меньшей дальности.

Однако это не помешало Жискару д’Эстену укрепить советско-французские отношения. Франция была в 1974–1981 годах одной из самых дружественно настроенных к СССР стран Запада. Президент был связан очень теплыми личными отношениями с Брежневым.