Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Ушел из жизни бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика. Ему было 84 года. О смерти политика сообщила канцелярия действующего лидера страны Абдельмаджида Теббуна.

Причины смерти экс-президента раскрывать не стали. Но известно, что он серьезно болел в течение многих лет. В 2013 году Бутефлика перенес инсульт. После этого у него появились проблемы с речью, а передвигаться он мог только с помощью инвалидной коляски.

Как уточнило агентство Reuters, Бутефлика не мог полноценно управлять страной в последние годы своего президентства. Некоторое время он пролежал в тяжелом состоянии в одной из клиник Швейцарии.

Абдельазиз Бутефлика родился 2 марта 1937 года в Марокко. Свою политическую карьеру начал в 1962-м, а спустя год стал министром иностранных дел Алжира. Также успел поработать председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Пост президента страны Бутефлика занял в 1999 году.

Весной 2019 года президент досрочно подал в отставку из-за вспыхнувших протестов. Новым президентом страны стал бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.