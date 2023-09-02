Мир 02 сентября 2023, 21:57 Умер экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон CNN: постпред США в ООН при Клинтоне Билл Ричардсон умер в возрасте 75 лет Pxhere

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Ушел из жизни бывший глава Министерства энергетики США, американский экс-постпред при ООН Билл Ричардсон. Он умер в пятницу, 1 сентября. Политику было 75 лет. О его смерти сообщил телеканал CNN со ссылкой на вице-президента Центра Ричардсона Микки Бергмана.

Политик работал в администрации экс-президента США Билла Клинтона.

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Ричардсон умер во сне, находясь в своем летнем доме в штате Массачусетс, сообщил телеканалу Микки Бергман.

Билл Ричардсон в последние годы неоднократно занимался освобождением задержанных за рубежом американцев. Также он принимал участие по неправительственной линии в диалоге между Россией и США об обмене заключенными.

Билл Ричардсон родился в Пасадене, штат Калифорния. В 1997 году Ричардсон получил должность американского посла при ООН, еще через год он занял кресло министра энергетики страны.

После того как главой Белого дома стал Барак Обама, Ричардсон был переведен на пост министра торговли. С 2003 по 2011 год он также был главой штата Нью-Мексико.