Мир 27 июня 2023, 04:29 Умер экс-главный тренер сборной Шотландии по футболу Крэйг Браун Википедия

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Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Шотландии по футболу Крэйг Браун. Ему было 83 года. О смерти спортсмена сообщил телеканал«Би-би-си» со ссылкой на его семью.

«Крейг скончался сегодня после непродолжительной болезни в университетской больнице Эйра в окружении близких членов семьи», — заявили родственники.

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Они выразили благодарность и признательность сотрудникам медучреждения за проявленные к Брауну заботу и внимание. Также семья отметила, что друзья и коллеги бывшего тренера отправили «бесчисленные послания поддержки и сочувствия».

Браун возглавлял футбольную сборную Шотландии в 1996 году на чемпионате Европы и в 1998-м — а чемпионате мира. Он также играл за шотландские клубы «Данди» и «Фалкирк» и был главным тренером в командах «Клайд», «Престон Норт Энд» и «Мотеруэлл».