Мир 17 марта 2024, 13:11 Умер экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль Экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль умер после болезни РИА «Новости»

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Экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль скончался на 74-м году жизни. Информацию о его смерти опубликовал Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко.

Причину смерти авторы сообщения не привели. В местных СМИ появлялись данные о том, что в последние годы он тяжело болел.

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За время своей карьеры политик успел поработать, в частности, губернатором Закарпатской области (с 2001 по 2002 годы), зампредом Службы безопасности Украины, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны республики, главой Луганской областной военно-гражданской администрации.

В 2015 года после противостояния силовиков и участников запрещенного в России «Правого сектора»* в Мукачеве занимавший тогда пост президента Петр Порошенко назначил Москаля новым главой Закарпатской ОГА, заявив, что тот сможет «навести в регионе порядок».

В 2019 году Москаля уволили с этого поста о указу президента Украины Владимира Зеленского.

*«Правый сектор» — запрещенная в России украинская террористическая организация.