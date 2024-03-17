17 марта 2024, 13:11
Умер экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль
Экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль умер после болезни
Экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль скончался на 74-м году жизни. Информацию о его смерти опубликовал Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко.
Причину смерти авторы сообщения не привели. В местных СМИ появлялись данные о том, что в последние годы он тяжело болел.
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За время своей карьеры политик успел поработать, в частности, губернатором Закарпатской области (с 2001 по 2002 годы), зампредом Службы безопасности Украины, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны республики, главой Луганской областной военно-гражданской администрации.
В 2015 года после противостояния силовиков и участников запрещенного в России «Правого сектора»* в Мукачеве занимавший тогда пост президента Петр Порошенко назначил Москаля новым главой Закарпатской ОГА, заявив, что тот сможет «навести в регионе порядок».
В 2019 году Москаля уволили с этого поста о указу президента Украины Владимира Зеленского.
*«Правый сектор» — запрещенная в России украинская террористическая организация.
Украина
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