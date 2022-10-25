Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер | 360°

25 октября 2022, 16:46
Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер
Reuters: экс-глава Пентагона Эштон Картер умер в возрасте 68 лет
Бывший министр обороны США Эштон Картер умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщило агентство Reuters, не уточнив причину смерти.
Картер возглавлял Пентагон при 44-м президенте США Бараке Обаме с 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года. Покинув пост министра обороны, Картер вернулся в Школу управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, где стал профессором технологий и глобальных проблем, уточнил ТАСС.
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В ноябре 2016 года Картер призвал европейских союзников сохранять решительность перед возможной угрозой со стороны России. По его словам, в Европе РФ действует агрессивно, написал RT.
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«До сих пор Россия проявляла агрессию, главным образом в Европе. Так было на Украине, в Грузии. Нам нужно сохранять решительный настрой в отношении возможной агрессии со стороны России в Европе, в Сирии», — сказал тогда глава военного ведомства.
Летом 2021 года скончался другой экс-глава Пентагона, 88-летний Дональд Рамсфелд.
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