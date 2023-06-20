Мир 20 июня 2023, 23:04 Умер экс-глава МВД Чехословакии Вратислав Вайнар Экс-глава МВД социалистической Чехословакии Вайнар умер в 92 года РИА «Новости»

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Бывший глава МВД социалистической Чехословакии Вратислав Вайнер умер в возрасте 92 лет. О его смерти сообщила его адвокат Итка Блудская. В последнее время экс-министр обвинялся в расправах над бежавшими в 80-х годах на Запад соотечественниками, напомнил телеканал СТ24.

«Вайнар обжаловал обвинение в злоупотреблении положением из-за действий чехословацких пограничников в 1980-е годы, однако по состоянию здоровья он не мог присутствовать на судебном заседании в апреле», — отметил в новости телеканал.

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Очередное заседание по обвинению экс-главы МВД Чехословакии было назначено на 30 июня. По закону дело закроют в связи со смертью обвиняемого.

Вайнару было предъявлено обвинение в соучастии в убийствах и ранениях пограничниками ЧССР людей, которые пытались бежать на Запад. Он нес солидарную ответственность за три убийства и два ранения людей, пытавшихся бежать через границу. Главой МВД Вайнар работал с 1983 по 1988 годы.

Ранее сообщалось, что власти Чехии решили аннулировать задним числом договора о безвозмездной передаче СССР, а потом России, права на пользование 40 земельными участками. Договор о бесплатном пользовании участками для дипломатических миссий СССР и Чехия заключили более 40 лет назад.