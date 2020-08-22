Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Американский гитарист Джек Шерман умер на 65-м году жизни. Он записывал дебютный альбом культовых калифорнийцев Red Hot Chili Peppers и ездил с ними в первый в истории группы тур.

«Джек играл в нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура по США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было — хорошее, плохое и все что между», — говорится в официальном аккаунте RHCP в Instagram.

Шерман заменил в RHCP одного из создателей группы — гитариста Хилеля Словака, который в то время сосредоточился на другом проекте. Новобранец играл на гитаре при записи первого одноименного альбома группы, а потом поехал вместе с коллективом в тур по Соединенным Штатам. Во время гастролей его отношения с фронтменом «перцев» Энтони Кидисом испортились — и Шерман покинул группу.

Первый альбом Red Hot Chili Peppers вышел в 1984 году. Всего было продано около 300 тысяч экземпляров этой пластинки.