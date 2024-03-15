Мир 15 марта 2024, 11:36 Умер дизайнер Lamborghini Марчелло Гандини The Guardian: дизайнер Lamborghini Марчелло Гандини умер в возрасте 85 лет Freepik

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Скончался легендарный дизайнер Lamborghini Марчелло Гандини. Ему было 85 лет. Он ушел из жизни 13 марта, сообщило издание The Guardian.

Марчелло Гандини родился в 1938 году в Турине и с детства проявлял интерес к технологиям. В 1963 году, будучи 25-летним, он начал свою карьеру в дизайнерской студии Bertone, где с 1966 по 1980 год занимал позицию главного дизайнера.

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После ухода из Bertone Гандини продолжил работу в качестве независимого специалиста, расширяя свое портфолио за пределы автомобильной индустрии и внося свой вклад в разработку архитектурных, мебельных и интерьерных проектов.

Гандини стал автором дизайна множества культовых моделей автомобилей 60-80-х годов прошлого века, включая легендарные Lamborghini Miura и Lancia Stratos, а также Lamborghini Countach, первое поколение Volkswagen Polo, BMW серии 5 (E12), Maserati Khamsin, Alfa Romeo Montreal и грузовик Renault Magnum. Его работа оставила неизгладимый след в истории автомобилестроения и промышленного дизайна.