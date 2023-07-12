Мир 12 июля 2023, 12:50 Умер чешский писатель Милан Кундера Автор книги «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера умер в 94 года

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Знаменитый чешский писатель Милан Кундера скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщил телеканал СТ24.

Причины его смерти, а также место прощания не уточняются. Кундера родился в городе Брно в Чехословакии 1 апреля 1929 года. Учился в Карловом университете на философском факультете, а потом перевелся в Пражскую академию музыкального искусства, где изучал кино.

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Свою первую книгу «Шутка» он опубликовал в 1967 году, второй и третий романы — «Жизнь не здесь» и «Вальс на прощание» — вышли в 1971 и 1973 годах. Кундера в середине 1970-х переехал во Францию и стал гражданином этой страны. Принесшая ему наибольшую известность книга «Невыносимая легкость бытия» вышла в 1984 году. Ее перевели на десятки языков.

Кундера в последние десятилетия писал только на французском языке, переводить его произведения на чешский долгое время он запрещал. Ограничение перестало действовать недавно. Писателю вернули чешское гражданство в 2019 году.