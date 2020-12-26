Умер чемпион НБА Кей Си Джонс

Известный американский баскетболист и тренер Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Бостон Селтикс», за который он выступал и где работал тренером.

В клубе напомнили, что спортсмен 12 раз становился чемпионом НБА в качестве игрока и тренера, дважды он побеждал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), становился олимпийским чемпионом и навсегда увековечил свое имя в Зале славы баскетбола.

«Кей Си Джонс наряду с Джерри Лукасом, Куинном Бакнером, Эрвином „Мэджиком“ Джонсоном и Майклом Джорданом стал игроком, который получил „тройную баскетбольную корону“, выиграв чемпионат NCAA, чемпионат NBA и Олимпийские игры», — говорится в сообщении.

Как сообщил RT, за свою тренерскую деятельность Кей Си Джонс дважды привел «Бостон Селтикс» к чемпионству — в 1984 и 1986 годах.