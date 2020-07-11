Умер чемпион мира по футболу и легенда «Лидса» Джек Чарльтон
Он играл за клуб на протяжении 23 лет, проведя 773 матча. Для игрока Leeds такое количество игр стало рекордом, который не побит до сих пор. Его дебютный матч прошел в апреле 1953 года против команды «Донкастер Роверс».
В заявлении семьи Чарльтона говорится, что он умер в своем доме в Нортумберленде в окружении детей, внуков и правнуков.
«Мы не можем выразить, насколько мы гордимся необыкновенной жизнью, которую он вел, и тем удовольствием, которое он принес столь многим людям в разных странах. Он был честным, добрым, веселым и искренним человеком, у которого всегда было время для других. Его потеря оставит огромную дыру во всей нашей жизни, но мы благодарны за целую жизнь счастливых воспоминаний», — заявила семья футболиста.
Джек Чарльтон в составе сборной Англии стал чемпионом мира 1966 года. В 1968 году команда стала бронзовым призером чемпионата Европы. После завершения игровой карьеры он стал тренером. Работал с клубами «Шеффилд Уэнсди», «Ньюкасл» и тренировал сборную Ирландии.