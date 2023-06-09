Мир 09 июня 2023, 01:48 Умер бывший зять Березовского Георгий Шуппе Викимедиа

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IT-предприниматель и бывший зять Бориса Березовского Георгий Шуппе умер в Лондоне. Ему было 52 года. О смерти бизнесмена сообщила в соцсети бывший коммерческий директор издательского дома «Коммерсант» Валерия Любимова.

По ее словам, причиной смерти предпринимателя стал сердечный приступ.

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Шуппер создал первый в России частный интернет-провайдер Cityline. Это произошло в 1996 году. Также он стал одним из основателей продюсерского центра NetSkate. В 2004 году бизнесмен переехал в Европу, где занимался инвестированием инновационных проектов в Великобритании, Германии и США.

Георгий Шуппе женился на дочери Бориса Березовского Екатерине в 1997 году. Это брак просуществовал 15 лет. В 2014 году Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева и объявил его в международной розыск. Шуппе отрицал свою причастность к гибели бизнесмена.

Суд Великобритании отказалась выдать Георгия Шуппе, а российская сторона не стала обжаловать этот приговор.