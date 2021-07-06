Умер бывший вокалист Uriah Heep Джон Лотон

В Великобритании на 75-м году жизни умер экс-фронтмен рок-группы Uriah Heep Джон Лотон. Об этом сообщил официальный сайт коллектива.

«С глубоким сожалением мы делимся опустошительной и трагической новостью о внезапном и совершенно неожиданном уходе Джона Лотона 29 июня 2021 года. Вопреки некоторым сообщениям, никакой болезни не было, что делает его смерть непонятной. Он скончался мирно в присутствии своей жены. Джона будет очень не хватать», — говорится в сообщении сайта.

Как того пожелал при жизни сам Лотон, его похороны будут камерными. Проводить музыканта в последний путь смогут только самые близкие люди.

Лотон стал участником Uriah Heep в 1976 году. Он записал с группой три студийных альбома и одну концертную пластинку. Певец ушел из коллектива в 1979 году. В прошлом году умер бывший барабанщик Uriah Heep Ли Керслейк и один из основателей и лидеров группы Кен Хенсли.