Умер бывший владелец отелей Hilton Баррон Хилтон

СМИ: Пэрис Хилтон купит курорт в Закарпатье Подробнее

«Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для восьми детей, верным и щедрым другом, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он жил жизнью великих приключений и исключительных достижений», — сказал сын бизнесмена Стивен Хилтон, который является председателем совета директоров фонда.

Внучка отельера Пэрис Хилтон также написала в Twitter о смерти дедушки, сказав, что глубоко опечалена произошедшим.

Баррон Хилтон родился в Далласе 23 октября 1927 года. В 1937 году он переехал с отцом в Лос-Анджелес, где еще будучи подростком начал работать в гостиничной сфере и парковал машины гостей.

В 1966 году Хилтон сменил своего отца на посту президента правления Hilton Hotels Corp. Компанией он руководил 30 лет, после чего оставался председателем совета директоров.