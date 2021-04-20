Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл

Умер бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Уолтер Мондейл, который работал в администрации Джимми Картера. Ему было 93 года.

О смерти политика рассказала его семья, сообщил Fox News. Он умер 19 апреля в Минниаполисе.

Уолтер Мондейл оставил след в американской политике. Вице-президент Камала Харрис отметила, что он превратил должность вице-президента в нечто большее, чем совместные усилия с президентом. Он создал «истинное партнерство», тесно сотрудничая с главой Белого дома.

Уолтер Мондейл занимал пост вице-президента США с 1977 по 1981 год при Джимми Картере. В 1984 году он выдвигался кандидатом на пост президента от Демократической партии, но проиграл республиканцу Рональду Рейгану. При этом в вице-президенты при Мондейле баллотировалась Джеральдин Ферраро — первая женщина в истории США, выдвинутая на этот пост от одной из двух крупнейших партий.