Умер бывший советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн

Ушел из жизни Роберт Макфарлейн, он был советником президента США по национальной безопасности при Рональде Рейгане. Макфарлейну было 84 года.

О смерти политика сообщила газета Washington Post. В материале авторы ссылаются на сына Макфарлейна.

Причиной смерти экс-советника президента США по национальной безопасности стало обострение заболевания легких, пояснил его сын.

Макфарлейн занимал пост советника президента США по национальной безопасности при Рейгане в течение двух лет — с 1983 по 1985 года. Он ушел с должности в связи с разногласиями с действующими тогда главой Минобороны США Каспаром Уайнбергером и главой администрации президента Дональдом Риганом.

Также Макфарлейн был причастен к политическому скандалу «Иран-контрас». Он был связан с тайными поставками вооружения в Иран, скандал разгорелся во второй половине 1980-х годов. В 1988 году Макфарлейн признал себя виновным в сокрытии данных от конгресса. Его приговорили к двум годам условного заключения, также он должен был выплатить штраф в размере 20 тысяч долларов. Однако в 1992 году президент Джордж Буш-старший его помиловал.