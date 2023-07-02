Мир 02 июля 2023, 18:48 Умер бывший президент Сербии Милан Милутинович Экс-президент Сербии Милутонович умер в возрасте 80 лет YouTube

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Бывший президент Сербии Милан Милутинович умер на 81-м году жизни. Об этом сообщило местное агентство Tanjug со ссылкой на соцсети главы МИД республики Ивицы Дачича.

«Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия», — написал он в своих соцсетях.

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Милутинович был главой Сербии с 1997 до 2002 года. До этого он был министром иностранных дел Югославии. Также в разные годы он занимал кресло министра образования и науки Сербии и был послом Югославии в Греции.

По окончании президентского срока Гаагский трибунал признал его виновным в массовых убийствах и депортациях в ходе конфликта в Косове и Метохии. В 2009 году Милутиновича полностью оправдали. Было доказано, что он не имел прямого контроля над армией.

О времени и месте похорон бывшего президента пока не сообщается.