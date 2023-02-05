Мир 05 февраля 2023, 10:59 Умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф Geo News: экс-президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в 79 лет РИА «Новости»

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Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в воскресенье после продолжительной болезни. Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на представителей семьи политика.

Мушарраф умер в больнице в Дубае, ему было 79 лет. Политика госпитализировали из-за осложнений амилоидоза — заболевания, при котором в организме нарушается обмен веществ.

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Первез Мушарраф пришел к власти в результате госпереворота в 1999 году. Сначала он занял пост премьер-министра, а в 2001 году объявил себя президентом. В 2008 году пакистанский лидер покинул этот пост. Шесть лет спустя Мушаррафу предъявили обвинения в госизмене.

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В декабре 2019 года экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни. Впервые в истории страны суд вынес такое решение в отношении бывшего главы государства. Но приговор имел символичный характер, так как экс-глава уже не жил в стране.