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    11 ноября 2021, 16:57

    Умер бывший президент ЮАР Фредерик Виллем Де Клерк

    Отменивший апартеид экс-президент ЮАР Фредерик Виллем Де Клерк умер от рака легких

    Дарья Морозова

    Бывший президент Южно-Африканской Республики Фредерик Виллем Де Клерк ушел из жизни. Об этом сообщила НСН.

    Ему был 86 лет. Известно, что у политика диагностировали рак легких.

    Он был последним белым президентом ЮАР и известен тем, что отменил в республике апартеид. Также он легализовал Африканский национальный и Панафриканский конгрессы.

    Де Клерк был удостоен Нобелевской премии мира.