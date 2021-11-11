Умер бывший президент ЮАР Фредерик Виллем Де Клерк

Бывший президент Южно-Африканской Республики Фредерик Виллем Де Клерк ушел из жизни. Об этом сообщила НСН.

Ему был 86 лет. Известно, что у политика диагностировали рак легких.

Он был последним белым президентом ЮАР и известен тем, что отменил в республике апартеид. Также он легализовал Африканский национальный и Панафриканский конгрессы.

Де Клерк был удостоен Нобелевской премии мира.