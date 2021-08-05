Умер бывший премьер Украины и первый глава СБУ Евгений Марчук

Четвертый премьер-министр Украины Евгений Марчук скончался на 81-м году жизни. Об этом у себя в Facebook сообщила его супруга Лариса Ившина.

«Черный день… умер ЕК (Евгений Кириллович — прим. ред.)… остановилось сердце», — написала она.

Марчук занимал пост премьер-министра Украины с 1995 по 1996 год, до этого назначения — с 1991 по 1994 год руководил Службой безопасности Украины. Он был первым главой СБУ. Также он успел поработать секретарем Совета нацбезопасности страны. С июня 2003 года по сентябрь 2004 года был министром обороны. По мнению Марчука, его отставка с этой должности «выглядела непристойно» и была во многом поспешной.

В 2008 году был советником президента Виктора Ющенко. После госпереворота в республике и начала вооруженного конфликта в Донбассе Марчук с ноября 2018 по май 2019 года представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.