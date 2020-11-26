Умер бывший глава Всемирного банка Джеймс Вулфенсон

В США в возрасте 86 лет скончался девятый президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон. В семье заявили, что причиной смерти стало осложнение от пневмонии.

Вулфенсон ушел из жизни в своем доме на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба Института перспективных исследований (IAS) в Принстоне, председателем попечительского совета которого он являлся с 1986 по 2007 годы.

«Человек безграничного разнообразия интересов, Джим верил в огромный потенциал человеческого духа и использовал его для общего блага. Мы бесконечно благодарны за мудрость и щедрость, которые он принес Институту и ​​миру, о которых так глубоко заботился», — сказал директор IAS Роберт Дейкграаф.

Председатель правления Института Чарльз Симони назвал Вулфенсона источником вдохновения для окружавших его людей.

«Институт перспективных исследований всегда будет хранить память о его выдающемся руководстве», — подчеркнул он.

Сын экс-президента Всемирного банка Адам Вулфенсон заявил The Washington Post, что отец умер из-за вызванных пневмонией осложнений. До своего 87-летия он не дожил несколько дней.

Вулфенсон родился в Австралии в 1 декабря 1933 года. В 1980-м получил американское гражданство. Во главе Всемирного банка стоял с 1995 по 2002 годы, объехал в этой должности более 120 стран. Занимался реализацией программ по борьбе с коррупцией, финансированию образования и поддержке глобальных программ здравоохранения.

Членом попечительского совета Института перспективных исследований стал в 1979 году, а с 1986 по 2007 годы был его председателем.