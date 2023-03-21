Мир 21 марта 2023, 12:01 Умер британский актер «Звездных войн» Пол Грант The Sun: британский актер Пол Грант умер в 56 лет

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Британский актер Пол Грант, известный по ролям в «Звездных войнах» и «Гарри Поттере», скончался в 56 лет. Газета The Sun со ссылкой на его близких сообщила, что актера обнаружили без сознания неподалеку от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне и доставили в больницу, но спасти не смогли. Через три дня, 19 марта, Гранта пришлось отключить от аппарата жизнеобеспечения.

Причины смерти не уточняются, но издание отметило, что в прошлом Грант попадался на пристрастии к наркотикам и алкоголю. А журналисты StarHit напомнили, что из-за этого от актера отвернулись родные, ему стали реже предлагать работу. Он как-то признавался представителям прессы, что пьет и курит «все, что может достать», но хотел бы избавиться от зависимости.

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В шестом эпизоде «Звездных войн» (1983) Пол Грант сыграл представителя вымышленной расы существ эвок, а позже сыграл гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Лабиринт» (1996). Рост актера — всего 132 сантиметра.

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