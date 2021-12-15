Умер брат основателя КНДР Ким Ен Чжу

Ким Ен Чжу, младший брат основателя КНДР Ким Ер Сена сконался на 102-м году жизни. Об этом стало известно от агентства Yonhap, которому информацию передали СМИ Северной Кореи.

Согласно данным агентства, нынешний глава КНДР Ким Чен Ын 14 декабря выразил соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Чжу и направил венки к месту его захоронения. Когда именно умер брата Ким Ер Сена и когда его похоронили, не уточняется.

Ким Ен Чжу, родившийся в 1920 году, занимался политикой. Когда Ким Ир Сен пришел к власти, он занимал руководящие должности: возглавлял имеющий большое влияние Организационный отдел Трудовой партии Кореи. Позже его сменил сын Ким Ир Сена Ким Чен Ир. Ким Ен Чжу в 1993 году стал членом Политбюро, а в 1998 году занял церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания — северокорейского парламента.

«Он преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», — процитировали в Yonhap сообщение агентства ЦТАК.

Недавно президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности официально объявить о завершении Корейской войны 1950–1953 годов. Однако переговоры с Северной Кореей в ближайшее время не ожидаются.