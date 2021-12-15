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    15 декабря 2021, 08:08

    Умер брат основателя КНДР Ким Ен Чжу

    Yonhap: умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ен Чжу

    Екатерина Боснак

    Ким Ен Чжу, младший брат основателя КНДР Ким Ер Сена сконался на 102-м году жизни. Об этом стало известно от агентства Yonhap, которому информацию передали СМИ Северной Кореи.

    Умер брат основателя КНДР Ким Ен Чжу

    Согласно данным агентства, нынешний глава КНДР Ким Чен Ын 14 декабря выразил соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Чжу и направил венки к месту его захоронения. Когда именно умер брата Ким Ер Сена и когда его похоронили, не уточняется.

    Ким Ен Чжу, родившийся в 1920 году, занимался политикой. Когда Ким Ир Сен пришел к власти, он занимал руководящие должности: возглавлял имеющий большое влияние Организационный отдел Трудовой партии Кореи. Позже его сменил сын Ким Ир Сена Ким Чен Ир. Ким Ен Чжу в 1993 году стал членом Политбюро, а в 1998 году занял церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания — северокорейского парламента.

    «Он преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», — процитировали в Yonhap сообщение агентства ЦТАК.

    Недавно президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности официально объявить о завершении Корейской войны 1950–1953 годов. Однако переговоры с Северной Кореей в ближайшее время не ожидаются.