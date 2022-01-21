Умер боровшийся с раком актер и комик Луи Андерсон

Обладатель премии «Эмми», актер и комик Луи Андерсон умер в возрасте 68 лет в больнице Лос-Анджелеса, где он продолжал лечение от лимфомы. Об этом сообщил сайт TMZ.

Он начал свою карьеру в 1984 году в качестве стендап-комика. С тех пор он снялся во множестве комедийных сериалах и фильмах. На его счету три награды американского телевидения «Эмми». Телеканал Comedy Central внес его имя в список «100 величайших актеров стендапа всех времен».

Карьера Андерсона длилась более трех десятилетий. Кроме сериалов он стал автором нескольких книг и до последних дней продолжал гастролировать. В больницу он попал два дня назад.

Представитель актера заявил, что врачи поставили Андерсону диагноз «диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома».

Это серьезное заболевание, когда в крови и лимфатической ткани появляются зараженные клетки, которые формируются во внутренние опухоли. Несмотря на агрессивность заболевания, при раннем выявлении оно поддается лечению.