Умер барабанщик группы Cream Джинджер Бейкер

«Нам очень грустно говорить, Джинджер мирно скончался в больнице этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова», — рассказала семья музыканта.

На прошлой неделе родные Бейкера заявили, что он попал в больницу с тяжелой болезнью. Причину госпитализации семья решила не сообщать.

Джинджер Бейкер последний раз вышел на сцену в 2016 году, после чего объявил о своем уходе. Музыканту сделали операцию на открытом сердце.

Он родился 19 августа 1939 в Лондоне. Сначала он пробовал себя в качестве трубача, но наибольшую известность ему принесла карьера барабанщика.

Он создал группу Cream в 1966 году вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом. Группа распалась через два года и ударник играл в таких группах, как Blind Faith, Baker Gurvitz Army и BBM.

Благодаря своему мастерству Бейкер был признан одним из самых лучших барабанщиков в истории рок-музыки.