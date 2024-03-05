05 марта 2024, 17:49
Умер барабанщик Blackberry Smoke Брит Тернер
Барабанщик Брит Тернер умер в возрасте 57 лет от агрессивного рака мозга
Барабанщик хард-рок- и сатерн-рок-коллектива Blackberry Smoke Брит Тернер скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщило издание The Sun.
«С глубочайшей печалью мы сообщаем всем, что наш брат ушел из этой жизни», — заявили участники группы.
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В 2022 году Тернеру диагностировали глиобластому. Все это время он боролся с раком мозга.
По словам представителей Blackberry Smoke, Брит был очень заботливым, целеустремленным и чутким человеком, на которого всегда можно положиться.
У Тернера осталась супруга Шеннон Сорреллс, с которой они прожили 20 лет. Незадолго до смерти музыканта она поздравляла его с годовщиной.
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