Умер автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда

После продолжительной болезни умер датский художник Курт Вестергор. Он стал известен всему миру после публикации его карикатур на пророка Мухаммеда в газете Jyllands-Posten в 2005 году.

Как написало издание Berlingske со ссылкой на семью Вестергора, 86-летний художник в последние годы боролся с тяжелым заболеванием.

Скандальные рисунки карикатуриста вызвали возмущение в исламском мире. Тогда верующие разгромили представительства Дании в некоторых странах Ближнего Востока, Азии и Африки. С тех пор Вестергор и его близкие находились под круглосуточной охраной полиции. Художник не раз получал угрозы, а в 2010 году на него напали с оружием.

В конце марта учитель британской школы Batley Grammar School показал детям на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда. После этого около учебного здания собрались протестующие. Руководство школы принесло извинения после случившегося, а родители учеников пригрозили педагогу жестокой расправой. Учителя потребовали уволить. В результате протестов он лишился работы.