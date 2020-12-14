Умер автор «Шпион, выйди вон» и других романов о холодной войне Джон ле Карре

Британский писатель, написавший множество шпионских романов, Джон ле Карре умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил его литературный агент.

«С великой скорбью вынужден сообщить вам, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, скончался после непродолжительной болезни (не связанной с COVID-19) в Корнуолле вечером в субботу, 12 декабря 2020 года. Ему было 89 лет», — сказано в заявлении агента писателя и главы литературного агентства Curtis Brown Джонни Геллера. Его процитировала газета The New York Times.

Геллер добавил, что он скорбит вместе с семьей писателя — женой Джейн и четырьмя сыновьями. Агент назвал Карре гигантом английской литературы, который определил «облик эпохи холодной войны». Он был тем, кто бесстрашно говорил правду властям.

Джон ле Карре родился в Англии в 1931 году. Он прошел военную службу, а затем поступил в Оксфорд. В свое время работал на контрразведку МИ-5 и на разведслужбу МИ-6. Карре за свою биографию написал более 20 книг.

Самые известные и переведенные на русский язык — «Шпион, выйди вон», «Шпион, пришедший с холода», «Такой же предатель, как мы», «Голубиный туннель», «Ночной администратор». Книга «Шпион, выйди вон» были экранизирована. В фильме сыграли Гари Олдман, Колин Ферт, Бенедикт Камбербэтч, Том Харди, Константин Хабенский, Светлана Ходченкова.