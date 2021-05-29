Умер автор серии игр Syberia

Ушел из жизни бельгийский художник и автор серии приключенческих компьютерных игр Syberia Бенуа Сокаль. Об этом сообщило издательство Microids.

Мужчина умер 28 мая после продолжительной болезни. Ему было 66 лет.

«Бенуа внес огромный вклад в глобализацию видеоигр благодаря разнообразным и плодотворным проектам за последние 25 лет. Настоящий визионер и чрезвычайно талантливый художник», — говорится в сообщении.

Бенуа Сокаль изначально создавал комиксы. Его авторству принадлежит цикл об инспекторе Канардо — антропоморфном селезне-детективе.

С 1999 года он посвятил себя видеоиграм. Первая игра Сокаля — квест Amerzone. В 2002-м он при поддержке Microids выпустил Syberia, в которой «передал свою любовь ко всему восточноевропейскому». Также трудился над двумя ее продолжениями и участвовал в создании четвертой части — Syberia: The World Before. Последняя должна выйти в 2021 году, отметило ИА Nation News. В серии квестов рассказывается о приключениях юриста Кейт Уокер, отправившейся через всю Европу на поиски мифической страны с мамонтами.

Сокаль разработал квесты Paradise и Sinking Island, которые выпустила его компания White Bird Productions.