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    29 мая 2021, 15:40

    Умер автор серии игр Syberia

    Алена Макаренко

    Ушел из жизни бельгийский художник и автор серии приключенческих компьютерных игр Syberia Бенуа Сокаль. Об этом сообщило издательство Microids.

    Умер автор серии игр Syberia

    Мужчина умер 28 мая после продолжительной болезни. Ему было 66 лет.

    «Бенуа внес огромный вклад в глобализацию видеоигр благодаря разнообразным и плодотворным проектам за последние 25 лет. Настоящий визионер и чрезвычайно талантливый художник», — говорится в сообщении.

    Бенуа Сокаль изначально создавал комиксы. Его авторству принадлежит цикл об инспекторе Канардо — антропоморфном селезне-детективе.

    С 1999 года он посвятил себя видеоиграм. Первая игра Сокаля — квест Amerzone. В 2002-м он при поддержке Microids выпустил Syberia, в которой «передал свою любовь ко всему восточноевропейскому». Также трудился над двумя ее продолжениями и участвовал в создании четвертой части — Syberia: The World Before. Последняя должна выйти в 2021 году, отметило ИА Nation News. В серии квестов рассказывается о приключениях юриста Кейт Уокер, отправившейся через всю Европу на поиски мифической страны с мамонтами.

    Сокаль разработал квесты Paradise и Sinking Island, которые выпустила его компания White Bird Productions.