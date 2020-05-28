Умер автор романа «Гомики» Ларри Крамер

По словам товарища, Крамер внес огромный вклад в искусство как писатель и активист. Поэтому он уверен, что пьесы и романы драматурга выдержат проверку временем.

Литератор скончался в Нью-Йорке, ему было 84 года. Он умер из-за осложнения при пневмонии.

Крамер прославился после публикации романа «Гомики» в 1978 году. Книга собрала негативные отклики среди ЛГБТ-сообщества, но оказалась одним из наиболее продаваемых и влиятельных романов на гей-тематику. Крамер также написал сценарий для экранизации «Влюбленных женщин» английского писателя Дэвида Лоуренса. За это драматург получил престижные премии «Оскар», BAFTA и Гильдии сценаристов США.