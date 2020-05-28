Умер автор романа «Гомики» Ларри Крамер
Умер американский драматург Ларри Крамер, известный по роману «Гомики». Об этом рассказал его друг Уильям Швальбе, сообщило ИА Nation News со ссылкой на CNN.
По словам товарища, Крамер внес огромный вклад в искусство как писатель и активист. Поэтому он уверен, что пьесы и романы драматурга выдержат проверку временем.
Литератор скончался в Нью-Йорке, ему было 84 года. Он умер из-за осложнения при пневмонии.
Крамер прославился после публикации романа «Гомики» в 1978 году. Книга собрала негативные отклики среди ЛГБТ-сообщества, но оказалась одним из наиболее продаваемых и влиятельных романов на гей-тематику. Крамер также написал сценарий для экранизации «Влюбленных женщин» английского писателя Дэвида Лоуренса. За это драматург получил престижные премии «Оскар», BAFTA и Гильдии сценаристов США.